Dijital bir platformun programına katılan Atiyeden samimi açıklamalar geldi.

İçten ve sempatik tavırları ile izleyenleri kendine hayran bırakmayı başaran şarkıcı Atiye, sahnelerden uzak kalmasının sebebini açıkladı. “Pandemi öncesi albümü bitirmiştim. Pandemi sonrasına 10 şarkılık Hindistan, Yunanistan ve Türkiye’de dünyaca ünlü müzisyenlerle kaydettiğim albümü ertelemiştim. Pop müziğini canlandırmaya geldim” açıklamasını yaptı.

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Yeni şarkısı ile tüm dijital listelerin zirvesine yerleşen Atiye, Tittok’ta da Hindistan’da 3 ayda öğrendiği Şahmeran dans challenge’ını başlattığını açıkladı.

Dans ile ilgili gelen videolar içinde seçeceği en iyi videonun sahibi ile buluşup birlikte video çekip yayınlayacağını belirtti.