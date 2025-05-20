Manhwa, Güney Kore kökenli çizgi romanlara verilen isimdir. Japonya’dan çıkan manga ile benzerlik gösterse de, kültürel farklar, anlatım tarzı ve çizim üslupları açısından ayrılır. Webtoon ise özellikle Güney Kore’de ortaya çıkan, internetten okunan dijital çizgi roman türüdür.

Güney Kore’nin çok satan webtoon serisi The Villainess is a Marionette, Türkçeye Kötü Kadın Bir Kukla adıyla kazandırıldı. Hanirim’in sürükleyici hikâyesi ve Manggle’ın etkileyici çizimleriyle hayat bulan bu eser, yalnızca romantik bir manhwa değil; aynı zamanda kaderini kendi ellerine almak isteyen bir kadının etkileyici direnişini anlatıyor.

Elldaim İmparatorluğu’nun göz alıcı prensesi Kayena Hill, geçmişte bir piyon olarak kullanılmış, ihanet ve trajediyle örülü bir hayat sürmüştür. Ancak ikinci bir şansla geri dönen Kayena, artık başkalarının oyuncağı değil. Zekâsı ve kararlılığıyla kendi kaderini yazmaya kararlıdır.