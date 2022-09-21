Athena grubunun gitaristi ve aynı zamanda grubun solisti Gökhan Özoğuz’un ikiz kardeşi Hakan Özoğuz’dan sevenlerini üzecek bir haber geldi. Ünlü gitaristin lenf kanserine yakalandığı öğrenildi. Bir süredir konserlere katılmayan Hakan Özoğuz’un, Amerikan Hastanesi’nde tedavi görüp taburcu olduğu iddia edildi.

Özoğuz, geçtiğimiz ağustos ayında Twitter hesabından tedavi gördüğüne ve konserlerin bazılarında yer alamayacağına dair paylaşım yapmıştı.

Daha önce de paylaşmış olduğum rahatsızlığımın tedavisinden dolayı önümüzdeki konserlerin bazılarında yer alamayabilirim. 🩹

Sahalarda görüşmek üzere arkadaşlar 💪 pic.twitter.com/Tku7Uf9mv2 — hakan özoğuz (@hakanozoguz) August 11, 2022

“Daha önce de paylaşmış olduğum rahatsızlığımın tedavisinden dolayı önümüzdeki konserlerin bazılarında yer alamayabilirim. Sahalarda görüşmek üzere arkadaşlar” ifadeleriyle tedavi sürecini duyuran Hakan Özoğuz’a, sevenlerinden ve ünlü isimlerden bir çok geçmiş olsun dileği geldi.

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