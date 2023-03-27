Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza topladıktan sonra açıklama yapan Muharrem İnce konuşmasında kendisini eleştirenlere sert tepki göstererek; “Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar… Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz’da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler…” demişti. Bu sözlerin yankısı sürerken ünlü sanatçılardan eleştirinin dozunu artıran açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Fazıl Say, Gonca Vuslateri ve Şahan Gökbakar da İnce’ye tepki göstermişti. Bu sözlerden sonra pek çok ünlü isimden tepki gören Muharrem İnce’ye bir tepki de Gökhan Özoğuz’dan geldi.

“Projesiniz ve hepimiz bunu gün gibi biliyoruz”

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz paylaşımında “Sayın İnce, siz ve geçici partiniz bir projesiniz ve hepimiz bunu gün gibi biliyoruz. Toplanılan imzaları hangi cenahdan hangi sepele nasıl topladığınız da aşikar. Şunu bilin bu ülkede Atatürk’ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir! Sözde sanatçı…” dedi.

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