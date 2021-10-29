Atatürk Kültür Merkezi Yeniden Bizlerle: Dünden Bugüne AKM

Cumhurbaşkanının katılımıyla gerçekleşen bir törenle bugün gerçekleşen açılışa; sanatseverden ilgi oldukça yüksekti.

Yalnızca İstanbul’un değil, Türkiye’nin de kültür ve sanat belleğinde iz bırakan İstanbul AKM, önceki mimarisine selam gönderen yeni haliyle 29 Ekim 2021 tarihinden itibaren bu önemli yapının bir parçası olmak isteyen değerli sanatçı ve topluluklara Taksim’de ev sahipliği yapacak.

Dünden Bugüne Atatürk Kültür Merkezi





1955-1960 Yılları Arası AKM





1972-2018 Yılları Arası AKM

Pandemi şartlarına rağmen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yenilen Atatürk Kültür Merkezi’nin restorasyonu 2,5 yılda tamamlandı.

İstanbul AKM bünyesinde; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak; 2040 kişilik Opera Salonu, 802 kişilik Tiyatro Salonu, 410 metrekarelik AKM Galeri ve AKM Çok Amaçlı Salon bulunduruyor.