Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini üstlendiği 6 bölümlük Atatürk dizisi, Disney Plus‘ın yayınlamaktan vazgeçmesi sonrasında filme dönüştürüldü. Başrolünde Aras Bulut İynemli‘nin yer aldığı yapımdan beklenen fragman geldi.

İynemli, fragmanı Instagram hesabından paylaşarak, “1881’de doğdu… İlelebet yaşayacak… En büyük kahramanımızın milletimizi ayağa kaldıran tutkusu hep bizimleydi… Biz bir film yaptık; onun fikirlerini, duygularını hissetmeye ve anlatmaya çalıştık. Ona ve eserine layık olabilmek hepimizin en büyük gayesi oldu. O zaman da, şimdi de, gelecekte de her zaman Atatürk” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de yayın hayatına başlayan Disney Plus, Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğinden kesitlerin anlatıldığı Atatürk dizisini yayınlamama kararı aldı. Ancak Walt Disney’in Türkiye ofisi, dizinin 6 bölümlük serisinin televizyonda ve sinemada film şeklinde yayınlanacağını duyurdu. Dizi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü etkinliklerinin bir parçası olarak 29 Ekim 2023 tarihinde sinemalarda gösterime girecek. Dizinin ikinci kısmı ise 6 Ocak 2024’te sinemaseverlerle buluşacak.

İşte Atatürk filminin fragmanı…