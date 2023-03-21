Son olarak Disney Plus’ta yayınlanan Bursa Bülbülü ile ekran karşısına çıkan oyuncu Ata Demirer, İstanbul’da bindiği takside kadın şoföre denk gelince sosyal medya hesabından paylaşmayı da unutmadı.

“İstanbulda 16 Kadın taksi şoförü varmış, bir tane kaptan da bana denk geldi çok da şahane bir yolculuk oldu . Sordum kendisine hem diğer şoförlerin hem de halkın çok kibar davrandığını, yadırgamadığını söyledi. Umarım kadınların sayısı bu sektörde de artar zira tertemizdi araba!” sözleriyle paylaşım yapan Demirer, takipçilerini gülümsetti.

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