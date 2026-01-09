Milyonların kalbinde taht kuran, gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, BKM Organizasyonu ile kapalı gişe sahnelenen “Ata Demirer Gazinosu” ile 2026’ya güçlü bir başlangıç yaptı. 7–8 Ocak’ta Zorlu PSM’de gerçekleşen yeni yılın ilk iki gösterisi üst üste kapalı gişe olurken, salonu dolduran izleyiciler kahkaha ve müzik dolu iki unutulmaz gece yaşadı.

Gazino konseptini komedi ile birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan Ata Demirer, yılın ilk performanslarında yeni şarkılar, yeni şakalar ve klasikleşmiş repertuvarından özel seçkilerle seyircisine hem kahkaha hem de müzikle bezeli keyifli anlar yaşattı. Gösterilerde Ata Demirer’e sahnede usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik ederek iki gecenin enerjisini zirveye taşıdı.

Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske uzanan geniş repertuvarı ve kahkaha dolu hikâyeleriyle “Ata Demirer Gazinosu”, 2026’nın ilk gösterilerinde izleyicilere hem kahkahalar attırdı hem de müzikal bir şölen yaşattı. Ata Demirer, iki gece boyunca yaklaşık üç saate yakın sahnede kalarak güçlü sahne hakimiyeti, doğaçlamaları ve enerjisiyle izleyicilerden dakikalarca alkış aldı.

Gösteriyi izlemeye gelenler arasında Türk müziğinin yaşayan efsanesi Emel Sayın, Türk futbolunu ulusal ve uluslararası arenalarda başarıyla temsil eden Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan ile hem Türkçe hem de İngilizce yorumlarıyla öne çıkan, yeni nesil müziğin yükselen ismi Selin Geçit de vardı.