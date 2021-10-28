Asya ve Doruk’un aşkı zirvede

Her hafta Cumartesi yayınlanan Kardeşlerim dizisindeki dizi çiftleri Asya (Su Burcu Yazgı Coşkun) ve Doruk (Onur Seyit Yaran), uzun zamandır sosyal medyada konuşulan ve zirveden inmeyen Ada Masalı dizisinin çiftleri olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyrazı (Alp Navruz) yerlerinden etti.

Asya ve Doruk

Haziran ve Poyraz

Ada Masalı başladığından bu yana sosyal medyada en çok konuşulan çift olmayı başaran Haziran ve Poyraz çifti, Kardeşlerim dizisinin 2. sezonundan sonra Asya ve Doruk aşkına zirveyi kaptırdı. Asya ve Doruk karakterleri ile ilgili sosyal medyada 924.883 tane paylaşım yapıldı. Bu da Haziran ve Poyraz‘ı yerinden edip, zirveye Asya ile Doruk‘un geçmesine neden oldu. İkinci sıraya yerleşen Haziran ve Poyraz çifti içinse 811.147 tane paylaşım yapıldı. Üçüncü sıraya ise Teşkilat dizisinin çiftleri Zehra (Deniz Baysal Yurtcu) ve Serdar (Çağlar Ertuğrul) yerleşti.