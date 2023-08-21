Oyuncu Asuman Dabak, Cihangir’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Dabak, “Karadeniz’de sinema filmi çektik, sonra Çeşme’de tatil yaptım” dedi.

Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü isim, günde yalnızca bir öğün yemek yediğini söyledi. Spor ve sade beslenmenin fit kalmasına yardımcı olduğunu belirten Dabak, “Abur cubur yemem, canımın istediğini istediğim zaman yerim, açlık bana iyi geliyor” dedi.

Özel hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Asuman Dabak, “Aşk bana her zaman komik gelir, benimki biraz seçilmiş yalnızlık, yalnız kalmak hoşuma gidiyor, tabii ki flörtlerim oluyor, bünyeye lazım ama sevgililik bana göre değil” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin “Yaş kriteri var mı?” sorusu üzerine Dabak, “Yaş değil ama beyin ve olgunluk kriterim var. Karşısında düzgünce sohbet edebileceğim ve yüreğine güvenebilmeliyim” cevabını verdi.