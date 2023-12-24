Gülnihal Öztürk ile Türkiye’nin en önemli astrologlarından ve alanında “hocaların hocası” Oğuzhan Ceyhan’ın birlikte yazdığı, Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan “Karma Astroloji ve Ezoterizm Işığında 2024”, yeni yılda pek çok konuda bizleri nelerin beklediğini gezegenler ile Rünler arasındaki ilişkiden yola çıkarak anlatan, derinlemesine incelemelerle dolu bir kitap.

1990 yılında İstanbul’da doğan Gülnihal Öztürk, üniversitede Dış Ticaret ve İşletme eğitimi almış. Uzun yıllar birçok farklı şirkette ticaret alanında yöneticilik yaptıktan sonra 2012 yılında astrolojiye merak salmış. 2013 yılında astrolojinin ehil isimlerinden Oğuzhan Ceyhan ile tanışmış ve Ceyhan’dan Karma ve Spiritüel Astroloji Temel ve Orta Seviye, İleri Seviye ve Uzmanlaşma, Uranyen Astroloji, Simya ve Dönüşüm, Medikal, Finansal, Mundane ve Draconic Astroloji eğitimleri almış. Yine bu alanlarda yurtiçinde ve yurtdışında birçok çalışma grubuna katılarak eğitim seviyesini yükseltmiş. Halen astrolojik yorumlar ve kehanetlerle ilgili içerikler üreten Gülnihal Öztürk, online simya atölyesi ankacollection.com’un da kurucusudur. Aynı zamanda da Oğuzhan Ceyhan Akademi bünyesinde astroloji dersleri vermeye devam ediyor. Gülnihal Öztürk ile Türkiye’nin en önemli astrologlarından ve alanında “hocaların hocası” Oğuzhan Ceyhan’ın birlikte yazdığı, Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan “Karma Astroloji ve Ezoterizm Işığında 2024”, yeni yılda pek çok konuda bizleri nelerin beklediğini gezegenler ile Rünler arasındaki ilişkiden yola çıkarak anlatan, derinlemesine incelemelerle dolu bir kitap. Aynı zamanda da konuya merak duyanlar ya da başlamak isteyenler için de astrolojiyle ilgili temel bilgileri içeren bir kaynak.

Gülnihal Öztürk ve Oğuzhan Ceyhan, astrolojinin genel bir tanımıyla başladıkları kitaba, ezoterizmde önemli bir yeri olan güneş ve ay tutulmamalarının bu öneminin nereden kaynaklandığını anlatarak devam ediyor. Önümüzdeki yılın güneş ve ay tutulma tarihlerini ve bu tarihlerin ne anlama geldiğini irdeleyen ikili, bu defa Merkür tarihlerini sıraladıktan sonra, bunların insan ve dünya üzerinde bıraktığı etkilere değiniyor. 2024 yılının genel bir haritası çıkaran ve ekonomik, finans, sağlık, aşk gibi konularda, yeni yılın getirecekleriyle ilgili olası bilgiler veren Öztürk ve Ceyhan daha sonra 2024 yılının en şanslı günlerini ve bunların sebeplerini, neler getireceğine dair önsezilerini ifade ediyor. 2024’te tüm burçlar üzerindeki etkilerini tek tek ele alan yazarlar, burçlarla Rün miti arasındaki ilişkiye değinerek kitabı noktalıyor.

“Karma Astroloji ve Ezoterizm Işığında 2024”, işinde usta iki ismin duygusal dengeler, ekonomik ve toplumsal değişimler, bunların kişisel üzerindeki yansımalarını, astrolojik veriler altında değerlendirdikleri bir yeni yıl haritası çıkarıyor. Okurun kendisiyle ilgili merak ettiklerini burçlarla ilgili bölümlerde daha detaylı bir biçimde aktaran kitap, bizi 2024’ün sürprizleriyle baş başa bırakıyor.

İlkin Mayıs