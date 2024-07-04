“Merkür’ün Kadar Konuş Jüpiter’in Kadar İste”, astrolojinin hayatları nasıl etkilediğini bize eşsiz bir kurguyla anlatırken okuru, birbirine sarmaşık misali dolanmış insanlar, yaralar, umutlar, kesişen yollar ve değişen hayatlarla buluşacağı, her karakterde göksel etkinin işaretlerini göreceği gizemli bir yolculuğa davet ediyor.

Astrolog Zeynep Galipoğulları, her bir burcun pastanın 12 eşit diliminden biri olduğuna dikkat çekerken, tüm burçların ne kadar benzersiz ve bununla birlikte birbirlerini nasıl tamamladıklarının da olay örgüsü içerisinde bize ustalıkla aktarıyor.

Her bir burcun kendine ait güçlü kasları ve gölge tarafları vardır diyen yazar Galipoğulları, okura “Senin varlığın bir enerjidir” diye seslenirken “hangi enerjileri giyinerek geldiyse insan bu dünyaya, onların güçlü taraflarını barındırır, tuzaklarına düşmeye de meyilli olur “diye de ekliyor.

Astrolog Zeynep Galipoğulları‘nın kaleme aldığı “Merkür’ün Kadar Konuş Jüpiter’in Kadar İste” Destek Yayınları etiketiyle tüm kitabevlerinde…