Palindrom…

Aslında birçoğumuz için çok da tanıdık olmayan bir kelime olan palindrom, tersten okunuşu da aynı olan sayı ya da sözcükleri anlatmakta kullanılıyor. 22.02.2022 ise palindrom günlerden biri… Ayrıca haftanın ikinci günü. Tarihlerde aynı rakamların denk gelmesi az rastlanılan bir durum olması sebebiyle birçoğumuzun ilgisini çekiyor ve şansı çağrıştırıyor. Hem sosyal medya hem de günlük hayatta 22.02.2022 tarihine büyük ilgi gösteriliyor. Bugüne yüklenen özel anlamlarla kimi attığı tweetlerle bu günü değerlendiriyor, kimi bugün evlenmek istiyor, kimileri ise bugünü şifalandıracak ritüeller bulmak niyetinde.

Denge, sevgi ve uyumun sayısı ‘2’

2 sayısı numerolojik olarak denge, dikkat, uyum ve sevgi ile ilişkilendiriliyor. Barış ve işbirliğini de içerek bu sayı aynı zamanda fırsatları yakalamanın sembolü. İş böyle olunca bu güne önem verenler dilek, dua ve ritüellerini gerçekleştirmek için akşam 22.22’yi bekliyor.

“Aydınlanmanın enerjisi 22 gününde başlayacak”

Gelin bu özel günü astrologlar nasıl yorumluyor birlikte bakalım;

Astrolog İnci Güven (@incininyildizi): “Güneş Fomalhaut yıldızı kavuşumu ile, söyledikleriniz ve niyetleriniz çok hızlı biçimde hayatınıza tezahür edebilir. Güzel dilek ve niyetlerde bulunmak, manevi çalışmalar yapmak, terapi ve şifa çalışmaları için çok uygundur.”

@elifliastroloji: “22.02.2022 günün enerji sayısı 3. Kendimizi en güzel şekilde ifade etme, sanatsal yönümüzü ortaya koyma günü. Bu güzel enerjiye 22 sayısı da harika bir destek veriyor. Büyümenin, bolluk bereketin ve aydınlanmanın enerjisi 22 gününde başlayacak. Farkındalığımızı fark edebileceğimiz bu harika günde dileklerimizi, isteklerimizi bir yere yazarak mühürleyebiliriz…”

Dinçer Güner (@dincerguner): “Günün ilk yarısı Ay ile Jüpiter arasındaki olumlu etkileşim ile geçecek… Sevdiklerimizle güzel şeyler paylaşmak, sosyalleşmek, ilişkilerde dürüst ve samimi olmak, yaraların çabuk iyileşmesi, kolay ortaklıklar ve işbirlikleri kurmak, maddi konulardan yana iyi haberler. Cömert olmak ve yardım etmek ve almak kolay olacaktır.”

Hazırlayan: Elif Hilal Taşçı