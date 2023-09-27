Ünlü astrologlar, kişinin burcunun yönetici gezegeni gibi faktörlere bakarak ilişkilerdeki tutum ve beklentilerine dair bir fikir sahibi olabileceğini söylüyor. Onlara göre burcunuzun yönetici gezegeni Mars ise, yeni deneyimler ve heyecan ihtiyacı duyma olasılığınız yüksekken; Venüs ise odağınızın denge ve romantizm olma ihtimali ağır basabilir.

Partnerlerin romantik ilişkilerde sıkılması son derece doğaldır. Her ilişki bir süre sonra rutin haline gelebilir ve aradaki kıvılcımı canlı tutmak için çaba sarfetmek gerekebilir. Ancak astrologlara göre hızlıca sıkılan burçlardansanız, bu can sıkıntısı normalden fazlalaşan bir hal alabilir.

İşte bir ilişkiden sıkılma ihtimali en yüksek olan dört burç:

1- Koç (21 Mart – 19 Nisan)

Yönetici gezegeni Mars olan koç, ateş burcu olmanın verdiği enerjisiyle hareketsiz durabilmekte pek de başarılı sayılmaz. Bu durum ilişkilerinde de aynı şekilde ilerleyen koç için bir ilişki fikri hoş gelse de, kendini sıkılmış ya da kapana sıkılmış hissetmesi de olağandır. Özellikle de partneri daha sade ve sakin biriyse!

Koç burcu bu farkı genellikle randevu gecelerinde veya birlikte çıkılan seyahatlerde farketme eğilimindedir. Astrologlara göre koç burcu hiçbir şeyi fazladan düşünmeyi ve detaylarda boğulmayı istemiyor. Sürekli hareket halinde olmayı isteyen koç, bir şey deneyimleyip hemen ardından yapılacak başka bir şey bulmaya odaklanmayı seçiyor. Partneri daha planlı ve kontrolcü davranma eğilimindeyse de tabii ki fazlaca boğulmuş hissediyor.

Anlayacağınız koç için cicim ayları sona erdikten sonra ilişki sıkıcı, tek düze ve bunaltıcı gelmeye başlayabilir. Astrologlar, bu hislerin önüne geçmek için sık sık heyecan yaratacak planlar yapılması ve aşkı canlı tutmak için partnerlerin işbirliği halinde olması gerektiğini de ekliyorlar.

2- İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran)

Hava burcu olan ikizler, konuşkanlığıyla, hızlı düşünmesiyle ve esprili sohbetiyle bilinir. Dolayısıyla ikizler burcunun partnerinin sıkıcı bir sohbete sahip biriyle olma ihtimali düşünülemez bile! Astrologlara göre ikizler burcu, partneri ona sohbetin esprilisini ve tartışmanın zekicesini sunmuyorsa; ikinci kez düşünmeye başlıyor.

Ünlü astrologlar, ikizler burçlarına ve partnerlerine, burcunun temel isteklerinden biri olan iletişimi sağlayabilecek her türlü etkinliğe açık olmayı öneriyor. Bu sayede iletişim kurmaya itecek çeşitli etkinliklerle bayatlamaya başlayan ilişkiyi direkten döndürebilirsiniz.

3- Yay (22 Kasım – 21 Aralık)

Yönetici gezegeni Jüpiter olan yay, adeta bir sosyal kelebek! Değişken bir ateş burcu olan yay burcunun sık sık dışarı çıkması ve yeni şeyler görmesi ise şart. Yay burcunun sadece deneyim yaşama isteğinde olmadığını söyleyen astrologlar, aynı zamanda dünya görüşünü genişletme konusunda da büyük bir arzusu olduğunu ekliyor.

Özgürlüğüne düşkün olan yay burcu, bir ilişki yaşadığında partneri onu geride tutuyormuş, potansiyelinin altında kalıyormuş hissine kapılabilir. Astrologlar bu gibi durumlarda partnerlerin birbirlerinin kişisel alanlarına saygı gösterip birbirlerinden ayrı da planlar yapmayı göz önünde bulundurmalarını öneriyor. Buna ek olarak birlikte yapacağınız plansız kaçamaklar, ruhunuzu besleyecek rutininizin dışında randevular ilişkinizi diri tutmaya yardımcı olabilir.

4- Kova (20 Ocak – 18 Şubat)

Astrologlara göre , Kova burcu için her gün aynı şeyi yapmak bir eziyet! Bir hava burcu olan kova için bir cuma akşamı evde oturup dizi izlemektense, yeni mekanlar keşfetmek kulağa çok daha cazip geliyor. Her hafta sonu yeni bir restoran deneme, ilginç sergiler gezme, alışılmamış lezzetler deneyimleme fikirleri size çok yorucu geliyorsa; bir kova burcuyla ilişki yaşamak çok sizlik olmayabilir.

Yazı: Beste Doğan