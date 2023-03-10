İş insanı Kaan Demirağ ile 2021 yılının Şubat ayında dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, aynı yıl oğlu Cem’i kucağına almıştı.

Kısa bir süre sonra ikinci bebek haberiyle büyük bir heyecan yaşayan Kaan Demirağ ve Aslışah Alkoçlar çifti, geçen aylarda kızları Ada’ya kavuşmuşlardı.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımda doğum sonrasında ve hamilelik sürecinde yaşadıklarını takipçileriyle paylaşan Aslışah Alkoçlar, “Biraz etli butlu yeni bir ben, karnım 8 haftalık hamile gibi duruyor. Üç dört kot denemesinden sonra bir tanesine sığdım. Eski formuma hemen kavuşma gibi bir iddiam yok bu halimi de çok seviyorum. Yeni doğum yapan annelere sesleniyorum kendinize yüklenmeyin yeni halinizi sevin kendinizle gurur duyun, bir insan dünyaya getirdiniz çatlaklarınızı sevin onlar hep 9 aylık emeğinizden size güzel hatıralar, bütün anneler benim için bir savaşçı, bir güç her gün aynada kendinize bakın ve eksiklerinizi değil güzelliklerinizi görün kendinizle gurur duyun kendinizi çok sevin” diyerek anne adaylarına seslendi.

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