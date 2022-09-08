Geçtiğimiz yıl şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile hayatını birleştiren Aslışah Alkoçlar, ekim ayında da oğlu Cem’i dünyaya getirmişti. Reşit Özet’in haberine göre; ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Alkoçlar ikinci kez anne oluyor.

Kutlama için İtalya’ya gittiler

Alkoçlar’ın, 2.5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Ünlü çiftin, bu müjdeli haberi kutlamak için İtalya’nın Capri Adası’na tatile gittiği öğrenildi. Öte yandan Aslışah Alkoçlar, daha önce, “İkinci çocuğu düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Cem daha çok küçük. Bir büyütelim, düşünebiliriz.” cevabını vermişti. Oğlunun fotoğrafını paylaşmamayı tercih eden ünlü isim, muhabirlerin, “Bebek kime benziyor?” sorusuna, “Aynı babam!” cevabını vererek, ünlü iş insanı Ender Alkoçlar’a benzediğini dile getirmişti. Alkoçlar, sevindirici haberi ise, “Heyecanımızı ve mutluluğumuzu bizimle paylaşan herkese sonsuz teşekkürler.” sözleriyle sosyal medya sayfasından duyurmuştu.

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