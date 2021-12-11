Ünlü oyuncu Aslıhan Malbora, kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde çıkmaya devam ediyor. Şimdilerde iki ayrı dizide rol alan Malbora, hem Show TV’de yayınlanan ‘Üç Kuruş’, hem de GAIN dijital platformunda yayınlanan ‘Etkileyici’deki oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.

Her iki yapımda da Leyla isimli karakterleri canlandıran başarılı oyuncu, ‘Üç Kuruş’ta Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç ile başrolü paylaşırken, ‘Etkileyici’ dizisinde müzisyen kimliğiyle tanınan Bertan Asllani ile birlikte rol alıyor.

Hayranlarının sosyal medyadan gönderdiği soruları yanıtlayan Aslıhan Malbora, “Soy isminiz çok havalı, hep böyle miydi yoksa sonradan mı değiştirdiniz?” sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Soy isminin hep aynı olduğunu söyleyen güzel oyuncu, “Soy ismini sonradan değiştirmedim, hep aynıydı ve bundan çok memnunum. Zaten değiştirsem de aklıma bu kadar yaratıcı bir isim gelmezdi. Malbora enteresan bir soy isim, bence de havalı. Ama gel bir de gençliğimde neler çektiğimi bana sor.” dedi.

Gelen bir soru üzerine gıda mühendisliği mezunu olduğunu belirten Aslıhan Malbora, kimya mühendisliği bölümünü okurken oyunculuğa başladığı için eğitimini tamamlayamadığı söyledi. Ünlü oyuncu, “Rakamlarla aram iyidir, oyuncu olmasaydım mühendis olup akademik kariyer yapardım” ifadelerini kullandı.