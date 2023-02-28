Kadrosunda Hande Doğandemir, Aytaç Şaşmaz ve Levent Can’ın yer aldığı “Eksik” dün gece Moda Sahnesi’nde prömiyerini yaptı. Başarılı oyuncu Aslıhan Malbora da Darmaduman dizisindeki partneri Aytaç Şaşmaz‘ı yeni oyununun prömiyerinde yalnız bırakmadı.

Birçok ünlü ismin yer aldığı geceye katılan Malbora, sosyal medya hesabından “Nasıl güzel geldi sizinle biraz olsun uzaklaşmak… Şahane hikaye, şahane performanslar!” notuyla paylaşım yaptı.

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