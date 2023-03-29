Yeni bir sinema filmi projesine başlayacağını duyuran Aslıhan Karalar, “Keyifli ve heyecan verici bir aksiyon projesi. Set öncesinde yoğun bir tempoda dövüş ve silah eğitimleri almaya başladım. Projenin en kısa zamanda vizyona girmesini sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Öte yandan Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler hakkında konuşan 23 yaşındaki oyuncu, “İyi olabilmek için kendimi zorluyorum ama geçmiyor. Biz güçlü ve büyük bir ülkeyiz, bir olup birlik olup bu zor günleri geride bırakacağız inşallah” ifadelerini kullanmıştı.