Başrollerinde İnan Ulaş Torun ve Eslem Akar’ın yer aldığı ‘Ulan Salih’ filminin galası, dün Özdilek Sinema Salonları’nda gerçekleşti. Galada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aleyna Dalveren, filmleri hakkında “Heyecanlıyım, harika bir proje oldu. Bu rolü kendime çok yakıştırdım. İnşallah ikincisi de gelecektir” dedi.

İnan Ulaş Torun “Bu projeyi diğerlerinden ayıran nedir?” sorusu üzerine, “Bir sürü bağımsız işte oynadım. Bağımsız işlerin sizlerle buluşması kolay olmuyor. O yüzden size sürekli komedi oynuyorum gibi geliyor. Daha naif ve daha insan hikayesi bu. Dolandırandan çok dolandırılan bir roldeyim” diyerek yanıt verdi.

Geceye katılanlar arasında Aslıhan Karalar da vardı. Ünlü isim, “Heyecanlıyım. Güzel bir işin bizi beklediğine eminim” diyen oyuncu, “Üç farklı projede yer aldım. Birçok rolde göreceksiniz beni. Çok da spoiler (detaylar hakkında bilgi) veremiyorum. İnşallah izlersiniz hepsini” dedi.

Karalar, özel hayatı hakkında ise “Şu an gerçekten bekârım ve uzun zamandır bu şekildeyim. İnşallah olur birisi. Sevgiye, aşka açığım. Güvenebileceğim ve değer veren birisi olsun. Ankara’dan geldim, küçük bir şehirden geldim yani. Orada değer verme kavramı buradan çok daha farklı. İstanbul’da pek insanlara güvenemiyorum” ifadelerini kullandı.