İsmail Hacıoğlu, Duygu Kaya Kumarki ile 2016 yılında evlenmiş ve Yemin adında bir kızları olmuştu. Ancak 2020 yılında ihanet iddiaları nedeniyle ayrılmışlardı. Ayrılık sürecinde Hacıoğlu, Çocuk dizisindeki rol arkadaşı Merve Çağıran ile bir ilişki yaşamış fakat bu ilişki kısa sürmüştü.

Sonrasında Hacıoğlu, meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile Karadeniz’de tatil yaparken görüntülenmişti ve bu nedenle ikili hakkında ‘aşk’ haberleri çıkmıştı. Aşklarını gizlemeden yaşayan çift, son olarak siyah-beyaz bir fotoğraf daha paylaştı.

Bu paylaşıma takipçileri, “Evlenin artık!” şeklinde yorumlar yaptı.