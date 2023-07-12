Yer aldıkları yapımlarla adlarından söz ettiren Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu, bir süredir aşk yaşıyordu. Evlilik müjdesi beklenen oyuncu çiftten Gürbüz, sevgilisini Instagram hesabından engelledi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Cem Karaca filmi için çalışmalara başlayan ve kızı Yemin’le Kaş’a tatile gideceği söylenen İsmail Hacıoğlu ve Aslıhan Gürbüz’ün, ilişkilerinde kriz yaşandığı iddia edildi. Güzel oyuncunun, sosyal medyada beraber çektikleri fotoğraflarını silip ünlü oyuncuyu engelledi. Hacıoğlu ise henüz fotoğrafları kaldırmadı.