Kendisi gibi oyuncu olan İsmail Hacıoğlu ile ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktalayan Aslıhan Gürbüz, bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı yoruma isyan etti. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından köpeğiyle verdiği pozu “Gittiğim yolları dönmüyorum, arada bir yoldaşlarımı bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Gürbüz’un bu paylaşımına bir takipçisi de “Bence evlenmeli. İki çocuk yapmalı. Kendini kedi, köpek ile kandırmamalı” yorumunu yaptı. Takipçisinin sözlerine öfkelenen oyuncu, “Bence artık çeneni kapamalı, bu hesaptan defolup gitmelisin. Kendini kimin yerine koyuyorsan yallah oraya” yanıtını verdi.