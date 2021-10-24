Aslıhan Güner’den Romantik Paylaşımlar

“Kuzey Yıldızı İlk Aşk” dizisinde canlandırdığı ‘Yıldız’ karakteri ile hayranlarının beğenisini toplayan Aslıhan Güner, son olarak FOX’ta ekranlara gelen “Uzak Şehrın Masalı” dizisinde rol aldı. Dizi yalnızca 5 bölüm çekildikten sonra final yapınca Güner eşi Mert Kılıç ile Kapadokya’ya tatile çıktı.

2013 yılında dünya evine giren Aslıhan Güner ve Mert Kılıç çifti, kısa bir süre önce sosyal medyadan yaptığı aşk dolu paylaşımlarla takipçilerinden geçer not aldı. Güner 8 yıldır birlikte olduğu eşi Kılıç ile çekilen aşk dolu kareleri, kalp emojisiyle paylaştı.