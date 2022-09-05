Canlandırdığı her karakterle oyunculuğundan söz ettiren Aslıhan Güner, yeni sezonda 3 ayrı film projesinde yer alacağını duyurdu.
‘Hiç’, ‘Prestij Meselesi’ ve ‘Komutan’ isimli 3 ayrı film projesiyle beyazperdede olacak olan güzel oyuncu, ‘Prestij Meselesi’ filminde Engin Hepileri’nin partneri olacak. Mahsun Kırmızıgül’ün 90’lı yıllara damgasını vuran Prestij Müzik’in kuruluş yıllarının anlatılacağı filmde Aslıhan Güner, Engin Hepileri’nin canlandıracağı Hilmi Topaloğlu’nun eşi Semiha karakterine hayat verecek.
Güzel oyuncu, yeni sezonda filmlere ek olarak farklı projelerle de sevenleriyle buluşacağını duyurdu.
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