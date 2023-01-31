Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Aslı Tandoğan, 2007 yılında başrolünde oynadığı Dudaktan Kalbe dizisiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. 75 bölüm süren dizinin başrollerini Aslı Tandoğan, Burak Hakkı, Yiğit Özşener gibi başarılı isimler üstlenirken dizi hala tekrarlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Sunucu Aslı Şafak‘ın Dudaktan Kalbe ile ilgili “Bir takıldım ben o diziye, Lamia’ya (Aslı Tandoğan) hem kızarak hem ağlayarak izledim.” yorumu üzerine Aslı Tandoğan, “Dudaktan Kalbe’yi çektikten sonra psikolojim bozuldu. Sete gidiyorum, bütün sahnelerde ağlıyorum. Ağlamam gerekiyor, ağlayamıyorum. Hala tekrarlarını seyrediyorlar. Aşırı seveni var, benim için çok güzel bir şey.” itirafında bulundu.

Ayrıca uzun zamandır ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Aslı Tandoğan; Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci gibi başarılı kadınlarla başrolü paylaştığı Kadınlara Mahsus filmiyle geri dönmeye hazırlanıyor.

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