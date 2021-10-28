Aslı Şen’den Linet’e beyaz bayrak

Aslı Şen, geçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla Linet’in sahesine gitmişti ve kendilerine selam vermediği için sosyal medya hesabından Linet’i topa tutmuştu. Şen, “Altı kadından oluşan masamıza gözünün ucuyla bakmazken her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderdi. Masamızı terk ettik. Neden star olamadığını anladık! Biraz Tarkan’ı, Ebru Gündeş’i, Kenan Doğulu’yu, Zülfü Livaneli’yi ve Sezen Aksu’yu izlemesini öneririm. Starlık sadece sesle olmuyor!” ifadeleriyle sitem etmişti.

“Üzgünüm”

Premium Cilt Bakım markası Christian Breton Paris’in Medko Kozmetik’in kurucusu Seben Domaç’ın davetine katılan Aslı Şen, Linet’e yaptığı sert eleştiriyle ilgili açıklama yaptı. Şen, “Üzgünüm, söylediğim şey çok yanlış anlaşıldı. Söylemek istediğim şey o değildi. Böyle saçma bir gündem yarattığım için özür diliyorum. Söylemek istediğim şey bambaşkaydı” diyerek Linet’e barış mesajı gönderdi.

“Kendimi yanlış ifade ettim”

Linet’in kendisinin paylaşımını yalanladığı Şen’e hatırlatılınca, “O da bizim için kıymetli, kıymetli olmasaydı zaten onu izlemeye gitmezdim. Oradaki davranış biçimi bana göre doğru değildi. Paylaştım, duygularımı ifade ederken doğru kelimeleri seçemediğimi düşünüyorum. Söylediğim şey doğruydu ama yanlış ifade ettim” dedi.