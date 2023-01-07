Show TV ekranlarında yayınlanan Gelin Evi’nin 1000. haftasında yarışmacılara bir sürpriz yapıldı. Haftanın özel olmasını isteyen sunucu Aslı Hünel, bu kez kendi evinin kapılarını açtı.

5 sene önce Savaş Yurtsever ile nikah masasına oturan Aslı Hünel’in kahverengi tonlarının hakim olduğu sade dekore edilmiş salonu dikkat çekti.

Salonunda büyük bir masaj koltuğu bulunan ve sadelikten yana olduğunu söyleyen Hünel’in avizesinin fiyatı ise dudak uçuklattı. Ünlü isim, özel tasarım salon avizesinin fiyatının 85 bin TL olduğunu söyledi.