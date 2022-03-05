Şarkıcı Aslı Hünel, Kütühya Porselen tarafından 1500 adet özel porselenin kullanıldığı Tolga Çam’ın hazırladığı elbise ile sahneye çıktı.

Porselen müzesinde sergilenecek

Elbisenin tasarımcısı Tolga Çam, instagramdan yaptığı açıklamada, “Kütahya Porselenin hazırladığı 1500 adet porselenden , Aslıma muhteşem bir elbise hazırladım. Bugüne kadar yapılmamış bir işe imza attık

Ve en gurur verici yanı ise tasarımım Porselen müzesinde sergilenecek olması” ifadelerini kullandı.

Show TV’de yayınlanan Gelin Evi’nin sunuculuğunu yapan Aslı Hünel, geçtiğimiz akşam Kütahya Porselen’in düzenlediği özel gecede sahne aldı.

Aslı Hünel’in konser verdiği bu gecede giydiği porselen elbise olay oldu. Sevilen şarkıları seslendiren Aslı Hünel, yaklaşık 3 saat sahnede kaldı.

Şarkıcı, beyaz, gümüş ve altın renkli porselenlerden oluşan kostümüyle de ilgi odağı oldu. Elbisenin 48 parçalık bir yemek takımında kullanılan kadar porselen parçadan oluştuğu ortaya çıktı.

Kumaşa 1500 adet özel parça porselen işlendi. Dört gün boyunca porselenlerin kumaşa tek tek işlenerek hazırlandığı kostümün 25 kilogram ağırlığında olduğu bildirildi.