Ünlü oyuncu Aslı Enver Etiler’de görüntülendi. Bir süredir Meksika’da tatil yapan başarılı oyuncu, İstanbul’a döndü. Aslı Enver tatil dönüşü arkadaşlarıyla hasret giderdi. Enver, Meksika tatili hakkında, “Vallahi güzeldi, çok güzeldi” dedi.

Son olarak Kaan Urgancıoğlu’yla ‘Sen Yaşamaya Bak’ filminde rol alan Enver, gelen projeleri değerlendirdiğini söyledi. Aslı Enver, “Şu an sizlere bahsedeceğim bir işim yok. İçime sinen proje olursa kabul edeceğim” dedi.

Yeni aracıyla ilk kez görüntülenen Aslı Enver’in muhabirlerin “Hayırlı olsun” sözlerine, “Çok teşekkür ederim” yanıtını verdi. Enver’in yeni elektrikli aracın fiyatının 1 milyon 900 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.