Aslı Enver’in Meksika tatilindeki yeni görüntüleri

En son oynadığı ‘Babil’ dizisiyle ekranlara geri dönen başarılı oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz hafta tatil yapmak için Meksika‘ya uçmuştu. Geçen süre içerisinde sosyal medyadan paylaştığı tatil görüntülerinde keyifli vakit geçirdiği görülen Enver, bu defa teknede verdiği bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı. Çekilen fotoğraflarda, oldukça neşeli tavırlar sergileyip manzaranın tadını çıkaran 37 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kısa süre içinde 300binden fazla beğeni aldı.

‘İstanbullu Gelin’ dizisindeki rol arkadaşlarından Güven Murat Akpınar ve Dilara Akyüksek, Enver‘in paylaştığı gönderiye yorum yaptı.