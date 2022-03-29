Kısa bir süre önce iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Aslı Enver’in başrolünde yer aldığı ve geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluşan ‘Sen Yaşamaya Bak’ adlı filmin bazı sahnelerinin Öztarhan’ın evinde çekildiği ortaya çıktı

Başrolünde oyuncu Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu’nun yer aldığı ‘Sen Yaşamaya Bak’ adlı film, geçtiğimiz günlerde dijital bir platformda izleyiciyle buluşmuştu.

Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre; Filmin bazı sahneleri Enver’in sevgilisi iş insanı Önder Öztarhan’ın evinde çekildiği ortaya çıktı.

Filmde ‘Fırat’ karakterini canlandıran Kaan Urgancıoğlu’nun kullandığı bu arabanın da Öztarhan’a ait olduğu konuşuluyor.

Ayrıca evde, senaryo gereği Urgancıoğlu ve Enver’in öpüşme sahnesi de yer alıyor.