Yer aldığı dizi ve filmlerde başarı yakalayan güzel oyuncu Aslı Enver, 6 aydır beraber olduğu Berkin Gökbudak ile ani bir kararla nikah masasına oturmuştu.

Evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğu ortaya çıkan ve ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan oyuncu Aslı Enver geçen günlerde, “Hamilelik güzel gidiyor. Her şey yolunda. Daha çocuğumuzun cinsiyeti belli değil. Aşerme durumum olmadı, güzel geçiyor” açıklamasında bulunmuştu.

38 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada en son paylaştığı fotoğrafta saçlarındaki beyazlar takipçileri tarafından fark edildi.

Güzel oyuncu Aslı Enver, hamileliği boyunca saçlarını boyatmama kararı aldığını ve doğal renginde kullanmak istediği öğrenildi.

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