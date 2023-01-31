Geçtiğimiz kasım ayında Berkin Gökbudak ile evlenen Aslı Enver, evliliğinden kısa bir süre sonra hamile olduğunu sevenleriyle paylaştı. Enver, hamileliği nedeni ile dijital platformda yayınlanacak olan diziden ayrıldı. Dizi yerine reklam anlaşmalarına ağırlık veren 38 yaşındaki oyuncu, daha önce yüzü olduğu bir bankayla iş birliğini konuşulanlara göre 8 milyon TL’ye yeniledi. Yine iddiaya göre güzel oyuncu, bir cilt kremiyle yaptığı reklam sözleşmesini de 5 milyon TL’ye 2023 sonuna dek uzattı. Son olarak da bir bebek markasıyla 5 milyon TL’ye anlaşma yapan Enver, üç ayrı anlaşmadan 18 milyon TL kazanmış oldu.



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