Ünlü oyuncu Aslı Enver, yönetmen koltuğunda Emin Alper’in oturduğu, senaryosu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel tarafından kaleme alınan Disney+ orijinal dizisi ‘Arayış’ın afişini sosyal medya hesabından paylaştı.

14 Haziran’da yayına girecek olan yapımın oyuncu kadrosunda Enver ve Mehmet Günsür’ün yanı sıra “Defne Kayalar, Devin Özgür Çınar, Erol Babaoğlu, İpek Türktan, Erdem Şenocak, Begüm Akkaya, Şeyma Gökçe Cengiz, Onur Ünsal, Eylem Yıldız, Oral Özer ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi önemli isimler eşlik ediyor.