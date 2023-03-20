Disney Plus; Kaçış, Dünyayla Benim Aramda ve Ben Gri’nin ardından yeni yerli dizisi Arayış’ı yayınlamaya hazırlanıyor. Aslı Enver ve Mehmet Günsür‘ün buluştuğu Arayış diziden ilk kareler yayınlandı.

Yönetmen koltuğunda Emin Alper’in oturduğu, Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel tarafından kaleme alınan dizi; metropol hayatına sıkışmış, mutsuz bir ruh olan Nisan’ın (Aslı Enver), birlikte katıldığı bir şifa seansının ardından ortadan kaybolan arkadaşının izini sürerken şaibeli bir tarikata ulaşmasını ve gizemli bir adam olan Tufan’la (Mehmet Günsür) birlikte yaşadıkları macerayı anlatıyor. Metafizik ve aşk temalarının işleneceği Arayış’ın yayın tarihi ise henüz belli değil.

İlginizi çekebilir: