Ünlü oyuncu Aslı Enver, sevgilisi Önder Öztarhan’ın annesiyle tanıştı. Enver, “İlişkimiz gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor. Önder’in annesiyle daha önceden tanıştık. Önder de benim ailemi tanıyor.” açıklamasını yaptı

Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre; Oyuncu Aslı Enver, önceki akşam iş insanı sevgilisi Önder Öztarhan ile birlikte Ortaköy’deki bir mekanda yemek yedi. Çifte, Öztarhan’ın annesi de katıldı.

Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enver, ilişkisi hakkında açıklama yaptı. Aslı Enver, “Her şey gayet iyi. İlişkimiz de gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor” şeklinde konuştu.

“Daha önceden tanıştık”

Ünlü oyuncu, gazetecilerin, “Önder Bey’in annesi de yemekteydi. İlk defa mı tanıştınız?” sorularına yanıt verdi.

Enver, “Önder’in annesiyle daha önceden tanıştık. Önder de benim ailemi tanıyor” diyerek evlilik sinyali verdi.

Aslı Enver’den hemen sonra annesiyle birlikte restorandan ayrılan iş insanı, soruları yanıtsız bırakarak, hızlıca evinin yolunu tuttu.