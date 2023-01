Yaklaşık 2 ay önce iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir şekilde evlenen güzel oyuncu Aslı Enver, evlendikten sonra hamile olduğu haberleriyle gündeme gelmişti. Önceki evliliğinden de 8 yaşında bir oğlu olan Gökbudak, şimdilerde tekrardan baba olmaya hazırlanıyor.

Daha önce muhabirlerin hamilelik sorularını yanıtsız bırakan Enver, evliliğinin güzel ilerlediğini, her şeyin çok yeni olduğunu ve zamana ihtiyacı olduğundan bahsetmişti. Hamileliği hakkında ilk kez konuşan güzel oyuncu, “Hamilelik güzel gidiyor. Her şey yolunca, Cinsiyeti de belli değil daha.. Aşerme durumu olmadı, güzel gidiyor her şey..” ifadelerinde bulundu.