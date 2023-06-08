Mehmet Günsür ile Aslı Enver’in başrollerini paylaştığı ‘Arayış’ dizisinin galası gerçekleşti. 14 Haziran tarihinde tüm dünyada aynı anda yayına girecek yapımın 6 bölüm birden seyirciyle buluşacak.

Geçtiğimiz sene eşi Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturan Enver, yakın bir tarihte ise hamile olduğunu duyurmuştu. Bir kız bebek dünyaya getirecek olan güzel oyuncu, hamilelik süreci hakkında “Her şey yolunda. Gayet güzel gidiyor süreç” dedi.

Başrolünde yer aldığı dizideki partneri Mehmet Günsür’ün de Katerina Mongio ile evliliğinden iki çocuğu olmuştu. Basın mensuplarının “Mehmet Bey’den de destek alıyor musunuz bu süreç için? Tecrübesi size katkı sağlıyor mu?” sorusuna da yanıt veren Aslı Enver, “Tabii ki. Herkes bir şekilde tecrübelerini birbirine aktarıyor” şeklinde konuştu. 39 yaşındaki oyuncunun iyice belirginleşen karnı ise ilk kez böyle görüntülendi.