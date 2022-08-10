Aslı Bekiroğlu, önceki gün köpeğiyle birlikte Bebek Parkı’nda yürüyüş yaparken görüntülendi. Köpegini gezintiye çıkardığını ifade eden güzel oyuncu, magazin muhabirleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

“konuşmak istemiyorum”

Aslı Bekiroğlu, muhabirlerin film hakkında yönelttiği soruya, “Projeler hakkında konuşmak istemiyorum.” cevabını verdi. Bekiroğlu daha sonra, “Televizyona proje olur mu net değil ama 2-3 sinema filmi projesi var. Beyaz perdede olacağım bu sene.” diye konuştu.

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