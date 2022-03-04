Ünlü isimlerin kostümler içinde şarkı söylediği ‘Maske Kimsin Sen’ yarışmasının final gecesinin ardından Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu’nun görüntüsü magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu’nun başrolde yer aldığı,’Bergen’ filmi için Uniq İstanbul’da görkemli bir gala gerçekleşti. Aslı Bekiroğlu’ da ilk kez seyirci karşısına çıkan filmi izlemeye gelenler arasındaydı.

Kubilay Aka ile çıkan iddiaları soran muhabirlere Aslı Bekiroğlu şunları söyledi: “Orada arkadaş çevremle beraberdik, zaten videoyu da Doğu Demirkol çekti. El ele değil, koluna girmiştim. Aşk haberleri asılsız.”