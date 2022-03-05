Maske Kimsin Sen?’ yarışmasında tanıştığı Kubilay Aka ile görüntülenmesinin ardından Çağrı Telkıvıran Aslı Bekiroğlu’ndan ayrılmıştı.

Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu… Meslektaşı Kubilay Aka ile görüntülenen ünlü oyuncudan eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorum geldi.

‘Onlara mutluluklar’

Aslı Bekiroğlu önceki akşam ‘Acıların Kadını’ lakabıyla tanınan arabesk yıldızı Bergen’in hayatını konu alan filmin galasına katıldı.

Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka’yla görüntülendiği hatırlatılınca “Orada el ele değildik, koluna girmiştim. Aşk haberleri asılsız” dedi.

Oyuncu, gittiği partide Telkıvıran’ı yeni aşkı Biran Damla Yılmaz’la görünce mekanı terk ettiği iddiasına da yanıt verdi, “Mekanı ben değil, beni görünce onlar terk etti. Onlara mutluluklar diliyorum. Yalnızım ben” ifadelerini kullandı.