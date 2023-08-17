16 Ağustos tarihinde Aslan burcunun 23 derecesinde bir Yeniay gerçekleşti. Aslan burcunun temsil ettiği konuların başında liderler, sahne sanatları, sanatçılar, ünlüler, patronlar, çocuklar, ego ve gurur konuları gelir. 15 günlük süreçte odaklanacağımız konular bu başlıklar olsa da Uranüs’ün yeniaya yapmış olduğu sert açıyla ani gelişmeleri ve beklemediğimiz olayları da tetikleyebileceğini gösteren etkiler mevcut. Yaptığımız planların seyri değişebilir. Dış koşullara bağlı olarak gündemlerimiz tamamen farklı bir şekilde ilerleyebilir.

Diğer yandan kişisel haritalarımızda bulunan Aslan burcu alanları da parlatılmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz alanlar olarak karşımıza çıkacak. Ve bu alanlarımıza ayrıca ilgi göstermemiz gerekliliği doğabilir. Dikkatli yönetilmesi gereken bir süreçte olacağımız için ego savaşlarına girmemeye ve süreci daha sakin yönetmeye ihtiyacımız olacak. Özellikle açılar gösteriyor ki bu dönemde fazlasıyla abartılı davranışlar, kibirli hallere karşı kendimizi korumamız önemli olacak.

Kişisel olarak da bulunduğunuz halden memnun değilsek kalbimizin sesini dinleyip tamamen kendi iç sesimize odaklanarak eşsizliğimizi ön plana çıkaracak şekilde ileriye yönelik planlar yapmalıyız. Potansiyelinize odaklanmak bu enerjiyi en faydalı şekilde yönetmek için çok faydalı olacaktır.

Para piyasalarının çok hareketli olduğu bu süreci büyük yatırımlar yapmamaya özen göstererek geçirmeliyiz. Sağlık açısından ise kalp, damar, sırt bölgemiz hassasiyet gösterebilir. Herkese güzel başlangıçların geleceği bir yeniay dilerim…