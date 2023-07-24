Aslan burcu ve Aslan burcunun özellikleri

Yılın en sıcak günleri başlıyor hazır mısınız? Güneşin Aslan burcuna geçişi ile birlikte bir ay boyunca ateş enerjisini fazlasıyla hissedeceğiz. Peki Aslan burcu olmak ne demek gelin birlikte inceleyelim. Aslan burcu zodyağın sabit burçlar arasındaki ilk ateş burcudur. Aslan burçları kendine güvenli, lider özellikleri olan, egolu, tutkulu, cesur, cana yakın, esprili ve cömert kişilerdir.

Bir ortama girdiklerinde dikkat çekmedikleri neredeyse görülmemiştir. Yönetici gezegenleri Güneş onlara karizmasını bahsetmiştir ve doğal gelişen bir kendinden emin olma halleri vardır. Geniş yürekliliğiyle herkesi etkilemeye bayılan Aslanların cömertliği candandır ve gerçekten samimiyetle ellerindekini paylaşırlar. Hayatı bir sahne gibi algılarlar. Kendilerini ifade etmekten ve göstermekten çok keyif alırlar. Bunu da kesinlikle çok dikkat çekici ve yaratıcı bir şekilde yaparlar.

Sahne de olmak ve ilgi çekici olmak her ne kadar onları beslese de bazen kendi düşmanları da olabilir. Dışarıdan bekledikleri onay ve hep merkezde olma ihtiyacı olayları kişiselleştirmelerine sebep olur. Dolayısıyla kendilerinde olan bu ışığı dışarıya bağımlı kılarak kendi kendilerinin de ışıklarını söndürmelerine sebebiyet verirler. Sağlam egoları kendilerine zarar verecek çok güçlü bir silaha dönüşebilir. Eğer egolarını doğal bir şekilde ifade ederlerse de başkalarına çok güzel ilham ve ışık olabilirler. Liderlik özelliklerini de insanları motive ederek paylaşabilirler.

Zodyağın Boğa burcu ile beraber lüksü en çok seven burçları da Aslanlardır. Her şeyin en iyisine layık olduklarına inandıklarından bir eşya almak istediklerinde en gösterişli ve en kaliteli olanına yönelirler. Ve en iyisini alamıyorlarsa da hiç almamayı tercih ederler. Kalplerinin sesini dinlerlerse de hayatta çok mutlu ve başarılı bir şekilde ilerlerler.