Boşanma iddialarıyla gündeme gelen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, aşklarını yeniden alevlendirdi. Geçtiğimiz haftalarda Kadir Doğulu’nun başka bir kadınla dans görüntülerinin ortaya çıkmasıyla ayrılacakları konuşulan çiftten Atagül, Instagram hesabından eşinin fotoğraflarını paylaşarak aşk dolu mesajlar verdi.

Oyuncu, eşiyle öpüştükleri anlardan kareleri ve videoları da yayınlayarak Kadir Doğulu için “Tanrının bana verdiği en güzel hediye” ifadelerini kullandı.

İşte Neslihan Atagül’ün o paylaşımları…