Akdeniz sahillerinin rahatlatıcı doğası ve Toros dağlarının muhteşem manzarası arasında konumlanan Kempinski Hotel The Dome Belek’in benzersiz kültürel dokusu ile birleşen huzur ve romantizm dolu bir tatil sizleri bekliyor.

Sevgililer Günü için hazırlanan 2 günlük bu özel deneyim ile A’la Carte restoranımızda Şefin Özel menüsünü ve dünya lezzetlerini tadarken aşkınıza müziğin en romantik notaları eşlik edecek Çiftler için Sanitas SPA’nın sunduğu özel bakım terapisi ise tatilinize dinlendirici bir deneyim sunacak. 1

1 13 Şubat ve 12 14 Şubat tarihleri için hazırlanan paketlerimiz hakkında bilgi almak için [email protected]