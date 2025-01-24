Sevgililer Günü, sevdiğimiz kişiye olan hislerimizi ifade etmek için harika bir fırsat. Ancak, bu özel günü daha da anlamlı kılmak için doğru hediyeyi seçmek bazen oldukça zorlayıcı olabiliyor. İşte tam da bu noktada, sevgilinize hem anlamlı hem de unutulmaz bir hediye seçmenize yardımcı olacak önerilerle karşınızdayız. Hem romantik hem de yaratıcı fikirlerden oluşan bu liste, sevgilinizi mutlu etmenin yollarını keşfetmenizi sağlayacak!

Flormar’la Sevgililer Günü güzelliği!

70’ten fazla ülkede, 60.000’in üzerinde satış noktasında yüksek performanslı renkli kozmetik ürünlerini mutlu fiyatlarla makyaj severlerle buluşturan Flormar, “Mutluluk Senin Rengin” sloganıyla kadınların makyaj yapmaktan aldığı keyif ve mutluluğu arttırmaya devam ediyor. Flormar, Sevgililer Günü’nün romantik atmosferini yansıtan yeni ürünleriyle makyajına ışıltı katacak.

Dudaklarında Flormar Duoglam Lipstick’in yoğun pigmentli, 12 saate kadar kalıcı renkleriyle, tırnaklarında ise Nail Hardener’ın büyüleyici parlaklığıyla aşk dolu bir görünüm seni bekliyor!

Sunglass Hut’tan Sevgililer Günü trendleri

Aşk, her zaman rengarenk! Sevdiğin birine değer verdiğini göstermenin en güzel yollarından biri ise ona şık ve renkli bir güneş gözlüğü hediye etmek. Bu Sevgililer Günü’nde, Sunglass Hut seni “Her Kalbe Uygun Bir Hediye” bulmaya davet ediyor. Zarif ve şık tasarımlardan, aşkı gösterişli bir şekilde kutlayan iddialı modellere kadar, sana uygun çerçeveyi bulmak çok kolay. Sevgilin, ailen, yakın bir arkadaşın veya kendi tarzını ifade edeceğin bir hediye arıyorsan Sunglass Hut mağazalarına uğramanın tam zamanı!

Ariş Pırlanta’dan “Aşk”ı anlatan kalpli kolyeler

Mücevherin öncü markası Ariş Pırlanta, 14 Şubat Sevgililer Günü için zarif, şık ve göz alıcı olduğu kadar “Aşk”ın anlamını en güzel şekilde ifade eden kalpli kolye tasarımlarını sizler için hazırladı. Ariş Pırlanta’nın aşkı anlatan evrensel sembollerle hazırladığı büyüleyici kolye tasarımları, sevgilinize olan tutkunuzu anlatmanın en güzel yolu olacak.

Camper’dan Sevgililer Günü’ne özel hediye önerileri

Eğlenceli ama teknik, klasik ama ciddiyetsiz, Camper‘ın 2024-25 Sonbahar-Kış koleksiyonu bütünleşme duygusu ve asi ruhla dolu. Yılın en romantik zamanı Sevgililer Günü yaklaşırken çiftlerin Camper’da keşfedeceği modeller ise hediye arayışına adeta son verecek özellikte…

Üstelik her Camper koleksiyonunda olduğu gibi sürdürülebilirlik, sertifikalı malzemeler ve doğal yaklaşımlı yenilikçi malzemeler üretim sürecinin merkezinde yer alıyor ve bu da bu Camper koleksiyonunu sürdürülebilirlik ve döngüsellik açısından bugüne kadarki en güçlü koleksiyonu haline getiriyor.

Dime Tribe’tan ikonik aşklara ikonik tasarımlar

Mücevher dünyasındaki özgün çizgileriyle iddiasını ortaya koyan Dime Tribe, her biri ince işçilikle hazırlanan tasarımlarıyla ilgi görmeye devam ediyor. Altın ve pırlantadan oluşan DNA’sıyla, hem kadınlar hem de erkekler için birçok tasarım sergileyen Dime Tribe, en yeni koleksiyonu olan Corners, aşk dolu bağlılığa işaret eden Bullet bileklikler ve kişiselleştirme hizmetiyle 14 Şubat Sevgililer Günü’nün ve sevgisini, aşkını her daim özgün bir şekilde ölümsüzleştirmek isteyenlerin tercihi olarak öne çıkıyor.

Emily Ratajkowski’den Sevgililer Günü ilhamı

Intimissimi’nin global marka elçisi Emily Ratajkowski, Sevgililer Günü koleksiyonundan seçtiği “More Amore” yazılı özel tasarımıyla sosyal medyada göz kamaştırdı. Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırlanan bu koleksiyon, zarif detaylarıyla romantizmi ve şıklığı bir araya getiriyor. Koleksiyon, Emily Ratajkowski’nin favorileri arasında yer alarak Sevgililer Günü ruhunu kutlamak isteyenlere ilham veriyor.

Sevgililer Günü’nün en özel hediyesi

Güneş gözlükleri hiç kuşkusuz yılın her döneminde zamansız ve özel bir hediye seçeneği. Aşkın bir kutlamaya dönüştüğü Sevgililer Günü’nde ise sevdiğinize hediye edeceğiniz son moda bir güneş gözlüğü ile onu mutlu etmek çok kolay! Sevgililer Günü’nün en özel hediyesi son moda yeni bir güneş gözlüğü… Bunun için de en doğru adres EssilorLuxottica.

Gözlük endüstrisinde dünyanın en büyük şirketlerinden biri olarak kabul edilen EssilorLuxottica, Fransız gözlük camı üreticisi Essilor ile İtalyan gözlük çerçevesi üreticisi Luxottica’nın 2018 yılında birleşmesiyle kuruldu. Şirket, hem lüks hem de günlük kullanım için popüler olan pek çok markaya sahip. Bünyesinde Ray-Ban, Oakley, Persol, Oliver Peoples gibi ünlü markalar bulunuyor. Ayrıca, moda devleri Prada, Chanel, Versace, Burberry, Giorgio Armani gibi markalar için lisanslı gözlük üretimi yapıyor.

Kısmet by Milka ile aşkınızı ikonikleştirin

Kısmet By Milka, sokaktan ilham alarak tasarladığı cesur ve özgün koleksiyonlarıyla 14 Şubat Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılmak için sizleri bekliyor. Sevgilinize, Kısmet By Milka’nın özel olarak hazırladığı aşk temalı seçkiden en beğendiğiniz parçayı tercih edebilir ve www.kismetbymilka.com adresinden seçtiğiniz bu parçayla sevgilinize duygularınızı en özel şekilde ifade edebilirsiniz.

Özellikle Infinity Bracelet; aşklarını sonsuza kadar bileğinde taşımak isteyen sevgililer için çok özel bir tercih olarak dikkat çekiyor. Bu özel tasarımın uygulamaları Kısmet By Milka’nın Zorlu Center ve İstinye Park mağazalarında gerçekleştiriliyor ve hediyeler kişiselleştirilebiliyor. Harf charm’lar taktırılabileceğiniz bu bileklikler aşıklar arasında da çok popüler.