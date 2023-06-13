Netflix’in Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız başrollü filmi “Aşk Taktikleri”nin devamı geliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, oyuncu kadrosunda Atakan Çelik, Hande Yılmaz ve Deniz Baydar’ın yanı sıra Melisa Döngel, Ceyhun Mengiroğlu, Bora Akkaş, İpek Tuzcuoğlu, Kerem Atabeyoğlu ve Ümit Erdim‘in de rol aldığı filmin 14 Temmuz‘da Netflix‘te seyirciyle buluşacağı konuşuluyor.

Serinin ilk filminin öyküsü İstanbul ve Kapadokya’da geçmişti. İkinci film ise Turunç ve Göcek’te çekildi. Pelin Karamehmetoğlu’nun yazdığı filmi, Recai Karagöz yönetti.