Halit Ziya Uşaklıgil’in romanından uyarlanan ve 2008 yılında çekilen dizisiyle ikonikleşen Aşk-ı Memnu‘nun, 1900’lerde geçecek dönem filminin hazırlıkları sürüyor. Mehmet Binay ve Caner Alper tarafından yönetilen dizinin Bihter’inin Farah Zeynep Abdullah, Nihal’inin ise Helin Kandemir olacağı öğrenilmişti.

Sina Koloğlu, bugün yaptığı paylaşımda Matmazel karakterini Ebru Özkan‘ın, Behlül karakterini ise büyük ihtimalle Boran Kuzum‘un canlandıracağını belirtti.

Bir diğer gelişme ise Birsen Altuntaş’tan geldi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Nebahat Çehre‘nin canlandırdığı ve efsaneleşen Firdevs karakterine ise güzel oyuncu Hande Ataizi hayat verecek. Ayrıca filmin Peyker’i ise Nezaket Erden oldu. Dijital bir platform için hazırlıkta olan filmin platformunun ise Netflix olduğu öğrenildi.

Filmin 15 Mart’ta sete çıkması bekleniyor.

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