Aşk-ı Memnu‘nun bir dijital platform için çekilecek olan filminden haberler gelmeye devam ediyor. Aşk-ı Memnu’nun 1900’lerde geçecek olan ‘Bihter’ isimli versiyonunda kadro yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Farah Zeynep Abdullah‘ın Bihter karakteriyle başrolünde olduğu filmde Helin Kandemir, Nihal karakterine hayat verirken Behlül’ü kimin canlandıracağı merak konusuydu.

Milliyet Gazetesi yazarlarından Sina Koloğlu’nun haberine göre yeni Behlül’ün Boran Kuzum olacağı konuşulurken, Matmazel karakterine ise Ebru Özkan hayat verecek.

Bergen filminin yönetmenleri Mehmet Binay ve Caner Alper’in tarafından yönetilecek filmin senaryosunu ise Merve Göntem kaleme alıyor. Dizinin kadrosunun önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

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